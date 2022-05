Serra do Corvo Branco segue interditada

A SC-370, que cruza a Serra do Corvo Branco permanece interditada nesta terça-feira, 10. Houve perda completa da via, com desmoronamento no trecho que era de chão. Por isso, as opções de possíveis reconstrução do traçado serão estudadas pela Secretaria de Estado da Infraestrutura. Quem busca acessar localidades precisa optar por rotas alternativas.

O secretário de Estado da Infraestrutura, tenente-coronel Thiago Vieira, acompanhado de um grupo de engenheiros da SIE, irá novamente até a Serra do Corvo Branco nesta quinta-feira, 12, para reavaliar a situação.

Desde quinta-feira da semana passada, equipes atuam no local e em outras áreas danificadas pelas chuvas, sinalizando e desbloqueando trechos mais emergenciais.