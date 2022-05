Internautas relatam sentir tremores de terra em SP após terremoto na Argentina

Internautas relataram na noite desta terça-feira (10) ter sentido tremores de terra na cidade de São Paulo, como reflexo de um terremoto de magnitude 6,8 que atingiu o norte da Argentina.

O Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP) também recebeu reportes de tremores no interior, na Grande São Paulo.

Um morador de Osasco, na Grande São Paulo, afirmou que sentiu o prédio balançar. “Eu moro em Osasco no 13° andar de um prédio, e nosso prédio balançou bastante”, afirmou, em uma rede social.

Moradores do Centro da capital e no interior do estado também disseram ter sentido o tremor por volta de 20h. “Acabei de sentir um tremor, balançou um apartamento em Indaiatuba”, afirmou outro internauta, no Twitter.

O Corpo de Bombeiros informou que não recebeu nenhum chamado para esse tipo de ocorrência.

O terremoto, de forte intensidade, foi registrado a uma profundidade de 176 quilômetros na região de Jujuy, por volta das 20h, em área próxima à fronteira com o Chile e a Bolívia.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o tremor pôde ser sentido em Antofagasta (Chile), Valparaíso (Chile), e no Brasil.

