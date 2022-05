CCAA São Joaquim completa 30 anos de conquistas e sucesso

E no último sábado com muita alegria o CCAA São Joaquim comemorou seus 30 anos de trabalho em São Joaquim. Em uma festa linda e com energia contagiante no Snow Valley. Sempre moderno e na vanguarda do ensino das línguas inglesa e espanhola, o CCAA Idiomas São Joaquim, completa trinta anos de atividades em São Joaquim.

Nestas três primeiras décadas, a escola esteve e está presente na vida de crianças, jovens e adultos que buscam ampliar seus horizontes de conhecimento, com novos aprendizados e a possibilidade de intercâmbio. Os diretores, professores e alunos, congratulam com a população a alegria pela passagem do 30º aniversário.

Em 1992 iniciado o curso de inglês em Joaquim em uma sala do colégio Cenecista. Meses após Mudaram para prédio comercial no centro, com a bandeira CCAA que foi crescendo num momento em que estudar um idioma ainda era um privilégio para poucas pessoas. Junto com a crescente demanda por esta habilidade em dominar um segundo idioma, o CCAA já instalado em um lugar maior. Há 30 anos onde atende centenas de alunos, a partir de seis anos de idade.

CCAA em 2002

CCAA em 2010

“Com método exclusivo com as ferramentas necessárias para que possam trabalhar com diferentes públicos, desde as crianças pequenas, passando pelos adolescentes e adultos. Cada faixa etária tem um curso específico que visa atender as suas necessidades reais”, explica João Adilson.

CCAA Atualmente

A história do CCAA em São Joaquim

O Idealizador do CCAA João Adilson conta como foi a história de referência do CCAA em São Joaquim:

No dia 12 de março de 1992, com apenas 4 alunos, iniciei um curso de inglês, utilizando um método criado por mim mesmo, em uma sala emprestada do Colégio Cenecista. Meses depois, passei a utilizar o material didático de uma escola chamada Instituto Minsky, do Rio Grande do Sul. Nessa época ainda éramos apenas três: eu, minha prima Sarita e o Stélio, o qual me deu a brilhante idéia de pegarmos uma bandeira forte como do CCAA.



Tive a sorte de encontrar as pessoas certas. Quando ocorreu a mudança para a bandeira CCAA, já estávamos no endereço atual na rua Lauro Müller, 133, centro. O número de alunos saltou para quase 100. O número de alunos aumentou e precisei alugar uma sala na casa da dona Marta Correia (in memória), ao lado da casa dos padres.

Atualmente, com as inovações que surgiram, cada vez mais precisamos do envolvimento de todos os que trabalham no CCAA.

Pessoas como o Stélio, a Sarita e a Débora foram fundamentais, nas horas mais difíceis do inicio da escola. Deixo a eles meu sincero agradecimento.

Na foto João Adilson apertando a mão do Sr.Waldyr Lima, proprietário da rede CCAA, quando assinaram contrato da franquia.

Em 1998 tinhamos 138 alunos. Trabalhávamos os três períodos, semana inteira. Atualmente somos 11 colaboradores no CCAA. A todos eles agradeço de coração, por sua dedicação e o amor que todos têm pelo CCAA. Somos uma família.

Deixo também minha gratidão à população de São Joaquim, que acreditou no nosso trabalho, sem eles nada teria acontecido. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos, pontuou João Adilson.

Formatura nos 30 Anos do CCAA em São Joaquim

O CCAA sabe a importância da integração das famílias e dos valores culturais além do ensino do idioma, por isso a ideia do Burger Night, que é uma festividade inspirada nos costumes e cultura americana.

O evento adicionado as comemorações dos 30 anos foi realizado na noite deste último sábado (13), no Snow Valley, juntamente com a entrega dos dos certificados aos concluintes do curso de Inglês e Espanhol:

Vejas as imagens: