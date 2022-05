Motorista se perde e destrói estabelecimentos comerciais no bairro Coral em Lages na madrugada

Um motorista embriagado bateu o carro e invadiu um estabelecimento comercial em Lages. O acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira (12), por volta das 01h58, na Avenida Dom Pedro II, bairro Coral, em frente a Rótula dos Bois.

Um homem de 62 anos conduzia um Jeep Compass, que saiu da pista e colidiu contra o estabelecimento comercial Estofaria Rótula. O motorista foi encontrado fora do veículo, consciente com sinais e sintomas de embriaguez.

O Corpo de Bombeiros Militar fez avaliação no local. Foram cortados alguns fios de energia que estavam localizados próximo à vítima. Com a colisão do veículo contra a edificação, toda a fachada do prédio ficou destruída. A Policia Militar estava no local.

Fonte: 5º BBM

Imagens: Biguá