Celesc inicia recadastramento para consumidores rurais com benefício de Irrigação e Aquicultura

Produtores rurais de Santa Catarina que possuem tarifa diferenciada para as atividades de irrigação e aquicultura devem realizar o recadastramento de suas unidades consumidoras junto à Celesc para manter o benefício. A medida é uma determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), por meio da Resolução nº 1000/2021.

Clientes da distribuidora catarinense com este perfil não precisam se preocupar, pois um aviso será enviado na fatura de energia elétrica, entre 01/02/23 a 31/07/23, aos produtores que precisam atualizar o seu cadastro. Segundo o gerente do Departamento de Atendimento ao Cliente, Mateus Silva Nascimento, a atualização deve ser realizada em uma das lojas de atendimento da Celesc. “Neste ano, a previsão é de que 427 consumidores façam o recadastramento rural”, afirma.

Como funciona

A tarifa diferenciada concede benefício para unidades consumidoras castradas como praticantes das atividades de irrigação e aquicultura, com desconto de 60% para clientes do grupo B (residências e pequenas empresas), e de 70% para clientes do grupo A (grandes empresas), na energia consumida por um período contínuo de 8,5 horas por dia, entre as 21h30 as 6h.

Para a atualização do cadastro, entre as comprovações exigidas estão a Certidão da Prefeitura Municipal de que o imóvel está fora do perímetro urbano; documentos para comprovação e verificação da atividade exercida na unidade consumidora e outros. A relação completa pode ser acessada no site: https://www.celesc.com.br/recadastramento-uc-rural. Em caso de dúvidas, o cliente pode entrar em contato com atendimento comercial, no telefone 0800 048 0120.