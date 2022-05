Ela chegou! Primeira neve de 2022 em SC é registrada em Urupema

A primeira neve de 2022 em Santa Catarina foi registrada nesta terça-feira (17). O registro foi feito no Morro das Antenas, em Urupema, e confirmado pela Epagri/Ciram, órgão que monitora as condições do tempo no Estado (veja as imagens abaixo).

Conforme o instituto, as temperaturas baixas, entre -1°C e 5°C, aliadas ao tempo úmido trazem a condição para que a neve ocorra. Em Bom Jardim da Serra, a mínima chegou a -2,4ºC (veja as menores temperaturas mais abaixo).

Santa Catarina também registrou a primeira chuva congelada de 2022 entre a noite de segunda-feira (16) e madrugada desta terça. O fenômeno ocorreu em São Joaquim, na Serra catarinense, e foi confirmado pelo técnico em Meteorologia da NSC, Douglas Márcio. Já em Urupema, hoUve formação de sincelo.

Menores temperaturas, atualizadas até as 6h30: