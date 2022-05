7 dicas úteis para proteger seus animais de estimação do frio no Brasil

Com a diminuição das temperaturas no Brasil, nossos amigos animais puderam sentir o aperto. Melhor correr para se proteger e tentar descobrir como ajudá-los. Na verdade, cães e gatos sofrem muito com o frio e podem adoecer facilmente. Apenas roupas de inverno serão suficientes? Aqui estão algumas dicas úteis.

Cubra o chão

Assim como as pessoas, a tolerância ao frio dos animais de estimação pode variar de animal para animal. Varia de acordo com a pele, armazenamento de gordura corporal, nível de atividade e saúde. Animais de pelo curto sentem frio mais rapidamente, porque têm menos proteção, e os de patas curtas tendem a esfriar mais porque suas barrigas e corpos têm maior probabilidade de entrar em contato com solo nevado ou pavimento gelado. Melhor levantar o chão alguns centímetros com lascas de cedro ou palha.

Para os animais que vivem ao ar livre, o piso do canil deverá ser coberto com uma manta de lã que deverá ser trocada regularmente, principalmente após a chuva.

Alimentação

Animais de estimação que passam muito tempo ao ar livre precisam de mais comida no inverno porque seus corpos gastam muita energia para mantê-los aquecidos.

Verifique também a tigela de água do seu cão ou gato regularmente para garantir que a água não esteja muito gelada. Tente usar tigelas de plástico: quando a temperatura estiver muito baixa: a língua do seu animal de estimação pode grudar e congelar no metal.

Limpeza de patas

Sal-gema e outros produtos químicos usados ​​para derreter neve e gelo podem irritar as patas do seu animal de estimação. Limpe todas as patas com uma toalha úmida antes que seu animal de estimação as lamba e irrite a boca. Uma boa solução também pode ser encurtar diretamente o pelo entre as patas. Além disso, se o seu animal de estimação ingerir sal-gema, chame um veterinário imediatamente.

Cuidado com os animais doentes

O tempo frio pode piorar a saúde de seus animais de estimação. Aqueles com diabetes, doença cardíaca, doença renal, artrite ou desequilíbrios hormonais (como a doença de Cushing) podem ter mais dificuldade em regular a temperatura do corpo e podem ser mais suscetíveis a problemas devido a baixas temperaturas.

O mesmo vale para animais mais jovens e mais velhos. De fato, com base na idade, eles encontram falta de gordura suficiente, o metabolismo certo ou todo o pelo de que precisam para se manter aquecidos quando as temperaturas caem. Dee muita atenção ao seu animal de estimação e o deixe bem aquecido, depois disso você pode relaxar enquanto faz uma aposta na 22Bet.

As roupas

A pele exposta nos narizes, orelhas e almofadas das patas corre o risco de congelamento e hipotermia durante os invernos mais frios. Por causa disso, os cães de pelo curto geralmente se sentem mais confortáveis ​​usando um suéter, mesmo em caminhadas curtas.

Dispositivos elétricos

Nunca, jamais deixe aquecedores elétricos ou aquecedores portáteis ligados. Os cabos de aparelhos elétricos podem ser mordidos por seus amigos animais e podem ser eletrocutados.

O olfato fraco

Quando você sair com seu cachorro para passear, lembre-se de mantê-lo sempre na coleira. Pode acontecer que o frio, acabe com as capacidades olfativas dos seus cães e eles podem perder-se facilmente.