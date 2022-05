Mobilidade Urbana – Trânsito muda de sentido na Rua Lauro Müller no centro de São Joaquim

Os joaquinsenes já puderam observar no início da manhã desta quarta-feira (25), as mudanças no trânsito da Rua Lauro Müller. A rua mudou totalmente o sentido, para dar maior fluidez ao tráfego no centro da cidade.

O esquema binário terá mão única desde a Rua Paulo Bathke, rua da auto escola até à frente da Prefeitura Municipal de São Joaquim. Quem trafega pela lateral da Praça Cezário Amarante, saindo do Boulevard em frente à Loja Up, não pode mais fazer a conversão à direita, sentido obrigatório será para a esquerda.

Na esquina do Posto do Romeu é o ponto de maior atenção, quem desce a Rua Getúlio Vargas, ao lado da Câmara de Vereadores não poderá mais fazer a conversão à direita, tendo duas opções, apenas seguir em frente ou fazer a conversão à esquerda sentido Mercearia Pedrinho/ Prefeitura. Neste local a Polícia Militar orienta os motoristas.

Na mesma esquina quem sobe a Rua Getúlio Vargas sentido Supermercado Poko Preço/Centro, é obrigatório fazer a conversão à direita sentido Mercearia Pedrinho/ Prefeitura.

Quem desce do Boulevard pela lateral da Praça João Ribeiro esquina da Concha Acústica, não pode mais fazer a conversão à direita, trânsito obrigatório conversão à esquerda sentido Prefeitura.

Na esquina da Prefeitura também há modificações, quem sobe pela lateral, Rua Thomaz Costa não pode mais fazer a conversão à esquerda, tem duas opções, seguir em frente ou fazer a conversão à direita na Rua do Colégio Dinâmico.

E quem transita na rua em frente a Igreja Matriz, não pode mais fazer a conversão à direita para a Rua Lauro Müller, deve seguir em frente ou fazer a conversão à esquerda na Rua Juvenal Matos.

Estas mudanças são para melhorar a fluidez do trânsito no Centro da cidade, uma empresa especializada em mobilidade urbana fez um estudo por algum tempo e apontou quais mudanças seriam necessárias para organizar o tráfego de veículos na área central de São Joaquim e arredores.

Fotos Dionata Costa

Por Assessoria de Comunicação Prefeitura Municipal de São Joaquim