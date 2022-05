Parabéns ao Casal Acy Schilichting e Desirée Goulart – Comemorando o aniversário no mesmo dia

Destinos traçados na maternidade!

Quem faz aniversário nesta segunda-feira (30) é o casal Acy Ribeiro Schilichting e Desirée Marrion Salles Goulart, ambos nasceram no mesmo dia e tem mesma idade, 59 anos. Casados há 26 anos, eles comemoram o aniversário com os amigos, familiares, funcionários e clientes da tradicional Churrascaria Schilisting.

Trabalho, dedicação, força e coragem, mesmo nos dias mais frios do ano, no rigoroso inverno serrano, são marcas registradas de um dos casais mais queridos da comunidade joaquinense.

Como é bom constatar o sorriso gentil de Desirée ao atender turistas e clientes no balcão da churrascaria com aquela simpatia de sempre, mostrando tudo que sabe sobre o que fazer na cidade da neve, assim como o ar de alegria e animação de Acy Schilisting chegando com um churrasco em mãos para servir seus clientes, cheio de vida e cantando as músicas da jovem guarda para todos. Parabéns pelo aniversário e vida longa ao casal Acy Schilichting e Desirée Goulart.