Ministério da Saúde investiga caso suspeito de varíola dos macacos em SC

O Ministério da Saúde informou, nesta segunda-feira (30), que acompanha a investigação de dois casos suspeitos de varíola dos macacos no país. Um dos casos está em Santa Catarina e o outro, no Ceará.

De acordo com o ministério, não há casos confirmados da doença no Brasil até o momento. Detalhes sobre os pacientes e as cidades em que moram não foram divulgados.

Um terceiro caso suspeito é investigado no Rio Grande do Sul através do Cievs Nacional (Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde).

Segundo o ministério, os pacientes estão isolados e em recuperação. “A investigação dos casos está em andamento e será feita coleta para análise laboratorial”, resume, em nota.

“O Ministério da Saúde está em contato com Estados para apoiar no monitoramento e ações de vigilância em saúde”, acrescentou o comunicado.

A Dive/SC (Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina) informou que a Saúde está ciente do caso suspeito. Uma nota com mais informações do registro será divulgada no início da tarde.

No dia 23 de maio, o Ministério da Saúde anunciou a criação de uma sala de situação para monitorar o cenário da varíola dos macacos – vírus Monkeypox – no Brasil.

