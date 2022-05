População fará manifestação pela liberação completa da Serra do Corvo Branco

Na semana que a Serra do Corvo Branco completa um mês de interdição, a comunidade de Grão-Pará e Urubici fará uma manifestação para pedir maior agilidade do Estado na liberação completa deste trecho da SC-370. O protesto ocorrerá na próxima quarta-feira (1), a partir das 9 horas. O ponto de partida do Distrito do Aiurê, em Grão-Pará, e o grupo percorrerá todo o trajeto, até Urubici, para mostrar a situação da estrada. A comunidade, em especial quem mora na região e utiliza a rodovia todos os dias, reclama da demora no estado em desinterditar totalmente a estrada. “A Serra está abandonada e o trabalho feito na semana passada foi mal feito, para dizer o mínimo. O Estado quer muito projeto, muita coisa, mas não faz nada prático”, reclama o comerciante Vilto Miguel da Silva. Ele mora no Aiurê e tem negócios em Urubici.

Mais do que importante para o turismo, a estrada é vital para o agronegócio, pois é pela Serra do Corvo Branco que passam as produções de alimentos, ração e leite que são produzidos tanto nas cidades do Vale do Braço do Norte quando nos municípios serranos. “O que queremos é maior celeridade do Estado e também a contratação de uma empresa que preste um bom serviço, pois o que foi feito até agora a chuva já levou embora”, atenta Vilto. No dia 20 deste maio, a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) informou que o trecho entre Urubici e o corte, cujas pistas foram literalmente soterradas no início do mês, estavam liberadas.

Com a chuva entre a noite deste sábado (28) e este domingo (29), o trabalho realmente escorreu morro abaixo. Novos deslizamentos de terras e pedras ocorreram, inclusive com interdição total da pista novamente. Parte do asfalto começaram a afundar e escorre muita água pela estrada. Vale lembrar que, apesar de liberação do trecho entre Urubici até o corte ter sido feita, dali para baixo ainda há pontos completamente interditados. Em alguns locais, onde a estrada caiu, a proibição de passagem é válida, inclusive para ciclistas e pedestres. Desde o dia 12, quando a primeira vistoria foi realizada, a Defesa Civil alerta que ainda existe grande possibilidade de novos deslizamentos em toda a região da serra. Não por acaso, isso foi exatamente o que ocorreu neste fim de semana.

A Serra do Corvo Branco foi totalmente interditada no dia 4 de maio por conta das chuvas que castigaram toda a região no começo do mês. Houveram diversos deslizamentos de terras e pedras, além de perda estrutural de partes da pista no trecho que ainda é de chão batido. Quatro dessas quedas de barreiras foram bastante expressivas a ponto de nem mesmo os técnicos conseguirem vistoriar o lugar. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, fez um m sobrevoo no dia 5 de maio para verificar a situação e constatou que não havia sequer como iniciar um trabalho emergencial de limpeza. Por terra, a primeira incursão pode ser feita apenas no dia 12 de maio e boa parte do trajeto precisou ser percorrido a pé, pois não havia como chegar com carros.

