“Eu quero um presente desse tamanho do Comércio de São Joaquim”

Com a proximidade das festividades natalinas e de Ano Novo, o comércio de São Joaquim oferece uma experiência única aos consumidores, com uma variedade de mercadorias especiais e presentes para todos os gostos. O CDL está com uma programação de horários especiais que inclui a abertura das lojas em horários ampliados, tanto durante a semana quanto aos finais de semana, para que os consumidores tenham mais tempo para realizar suas compras.

O objetivo é proporcionar uma experiência de compras agradável e única, com um clima festivo e acolhedor, que incentive a população a prestigiar o comércio local. A CDL também ressalta a importância de valorizar os empresários e trabalhadores do município, apoiando as pequenas e médias empresas que contribuem para o desenvolvimento da cidade.

Conheça alguns benefícios de valorizar e comprar no Comércio local

Ao comprar no Comércio Local, promovemos o desenvolvimento do município, contribuindo para o aumento de novos postos de trabalho, recolhendo imposto municipal e gerando mais investimentos em diversas áreas.

Além disso, a escolha pelo comércio local durante as festas de final de ano implica em benefícios para o município. Os impostos gerados pelas transações comerciais permanecem dentro da cidade, financiando projetos e serviços essenciais, como educação, saúde e infraestrutura. Dessa forma, a comunidade se torna a principal beneficiária do ciclo econômico que o Natal proporciona.

Além disso, a programação visa fomentar a geração de empregos temporários durante as festas de fim de ano, oferecendo oportunidades de trabalho para a comunidade e movimentando a economia local.

Assim como os Empreendedores que acreditaram e continuam acreditando no potencial de nossa cidade, nós devemos fazer a nossa parte e ter consciência de que o consumo em nossa região, só nos traz benefícios, pois estamos investindo na valorização de nossos bens, é um ciclo.

As opções são diversas e vale a pena darmos prioridade ao Comércio Local. Quando falamos em preço, é necessário também rever gastos com viagens e frete, além disso, o pós-venda é bem mais acessível quando compramos em nossa cidade.

Os horários especiais de funcionamento abrangerão uma série de estabelecimentos, incluindo lojas de vestuário, presentes, decorações natalinas, supermercados e outros segmentos do comércio local. A CDL incentiva os consumidores a explorarem as opções oferecidas pelos comerciantes locais, destacando a variedade de produtos e serviços disponíveis.

Compre no Comércio Local, valorize a nossa cidade!