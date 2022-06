Sucesso: Greatest Hits” do Queen completa mil semanas no topo da parada britânica

A banda Queen completou incríveis mil semanas no top 100 do Reino Unido com a sua primeira coletânea de sucessos, chamada “Greatest Hits”, lançada originalmente em 1981. O feito é tão raro que apenas outros dois artistas atingiram tal marca, são a banda sueca ABBA (1048 semanas) e o jamaicano Bob Marley (1032 semanas), ambos também com compilações: Gold (1992) e “Legend” (1984) haviam atingido essa marca.

Com “Greatest Hits” eles se tornam os primeiros britânicos a chegar a 1 mil semanas no topo.

A compilação lançada ainda na época do vinil, tinha particularidade de ter muitas faixas, 17 ao todo, e quase uma hora de música em um disco simples, porém, algumas faixas eram diferentes da edição original em diversos países, por exemplo, quem comprou no Brasil ouviu “Love Of My Life” no lugar de “Keep Yourself Alive”, enquanto o vinil norte-americano tinha menos faixas e, por consequência, tinha uma qualidade sonora melhor.

Nesta semana, “Greatest Hits” está no 18º lugar no ranking.

