Consulta da restituição do Imposto de Renda já está disponível; veja se vai receber

Finalmente foi aberto o portal para consulta da restituição do Imposto de Renda que vai contemplar 290,3 mil contribuintes. Apenas para esse lote a Receita Federal planeja depositar R$ 344 milhões, distribuindo entre os contemplados. O valor não é igualitário, tudo porque vai depender do patrimônio declarado pelo cidadão e os gastos dedutíveis que deram direito a restituição.

Serão contemplados nesse lote da restituição do Imposto de Renda os contribuintes que caíram na malha fina, corrigiram o documento, e agora poderão acessar os valores. Esse é o caso chamado de lote residual, que fica fora do calendário original de pagamentos em que são feitos cinco depósitos ao longo do ano. São 290.934 contribuintes nessa situação.

A malha fina é um processo de filtragem da Receita Federal que retém as declarações que foram enviadas com erros. Até que o contribuinte acesse novamente o portal e corrija o documento, enviando uma declaração retificadora, o valor da restituição que ele teria direito não é liberado. Após a correção finalmente poderá receber os valores que tem direito, mas fora do lote regular.

Também entram no depósito residual aqueles que enviaram a declaração fora do prazo. Em 2023, por exemplo, o fim do prazo é 31 de maio e quem descumprir esse limite terá o pagamento do lote da restituição do Imposto de Renda fora do calendário. Desde 2022 uma série de pagamentos residuais já aconteceram.

Vale lembrar que esse lote da restituição do Imposto de Renda não tem nenhuma relação com o documento enviado esse ano, já que é um pagamento residual. Em 2023 o calendário de restituições começa em 31 de maio, e fará os depósitos sempre no último dia útil de cada mês até setembro.

Como consultar a restituição do Imposto de Renda

A Receita Federal vai depositar o lote de restituição do Imposto de Renda no dia 28 de abril. O crédito será repassado na conta corrente informada pelo contribuinte ao enviar a declaração. Para saber se foi incluso nesse pagamento basta consultar online: