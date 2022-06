Villa Francioni é a única vinícola de SC premiada num dos maiores concursos de vinhos do mundo

Uma das mais influentes competições de vinhos do mundo – o Decanter World Wine Awards (DWWA) – anunciou terça-feira (7) os resultados da 19ª edição do concurso, o Decanter 2022, e Santa Catarina recebeu três medalhas, todas conquistadas pela vinícola Villa Francioni, de São Joaquim. Competindo com marcas internacionais, a vinícola pioneira dos vinhos de altitude de Santa Catarina conquistou a medalha de bronze com os seguintes vinhos: VF Rose 2021, VF Sauvignon Blanc 2021 e VF Chardonnay.

“O concurso da Decanter (DWWA) é visado por produtores do mundo inteiro e receber uma medalha neste ambiente altamente competitivo é a prova definitiva da qualidade de nossos vinhos”, enfatiza a presidente do Conselho da Villa Francioni Daniela Borges de Freitas. “Participamos pela primeira vez e estamos muito felizes com o resultado”.

Por ser um concurso inglês com abrangência mundial, o Decanter serve também para abrir o mercado europeu, dentre outros, aos produtores premiados. “Nosso fundador se inspirou nas vinícolas europeias quando concebeu a Villa Francioni. O empenho valeu a pena e hoje fomos premiados pelo mais prestigioso concurso de vinhos do Velho Continente”, comemora Daniela.

Vale lembrar uma história curiosa que envolve um dos vinhos premiados no Decanter 2022, o VF Rose 2021. Em 2008, o sommelier de um famoso grupo de restaurantes de São Paulo ofereceu a cantora americana Madonna, que é apaixonada por vinhos Roses, o Villa Francioni Rose. Foi tamanho seu encantamento pelo vinho que a instigou a levar consigo alguns exemplares.

Localizada a 1.260 metros de altitude, a Villa Francioni elabora 120 mil garrafas de vinhos ao ano. Possui um portfólio amplo com mais de 17 itens, distribuídos entre vinhos tintos, brancos, roses, além dos espumantes e licorosos. Voltada também ao enoturismo, possui estrutura para receber visitantes diariamente, com passeio guiado pela vinícola seguido de degustação orientada. Fundada em 2001 pelo visionário e empreendedor Dilor Freitas, a vinícola lançou seus primeiros vinhos em 2005 e é administrada atualmente pelos sócios-conselheiros André, Adriana e Daniela de Freitas (presidente do Conselho de Administração).

Foto: Divulgação VF

Por Paulo Scarduelli