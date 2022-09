Fatalidade: Homem morre após cair do cavalo no interior de Bom Jardim da Serra

A Guarnição do ASU-469 deslocou para atendimento de masculino, 54 anos, em queda de cavalo. Foi percorrido um trajeto de 15 km de viatura e mais 3 km a pé e, ao chegar no local da ocorrência, a guarnição encontrou o masculino em decúbito dorsal em campo aberto.



A guarnição de imediato realizou avaliação primária, a qual observou ausência total de sinais vitais. Segundo informações de familiares, a vítima saiu para fazer o serviço do campo por volta das 10h00min acompanhado de seu neto menor de idade.

Passado algum tempo, os familiares encontraram o menino, o qual relatou que o vô foi caindo aos poucos do cavalo. Ainda segundo o menino, ele chamou pelo avô, o qual não respondeu. A filha da vítima foi até o local onde foi indicado pelo menino. Ao chegar no local, a mesma encontrou a vítima no chão e o cavalo ao lado, solicitando socorro de imediato.



O Corpo de Bombeiros Militar de Bom Jardim da Serra entrou em contato e solicitou apoio da Polícia Civil e Militar, as quais deslocaram até o local da ocorrência, além da Polícia Científica a qual também esteve no local para realizar os procedimentos cabíveis.

Após a constatação do óbito, o corpo da vítima permaneceu aos cuidados da Polícia Científica