Confira os vencedores da 28ª Sapecada da Canção Nativa

A 28ª Sapecada da Canção Nativa, que ocorre depois de dois anos de pandemia da Covid-19, teve 16 composições participantes apresentadas na 32ª Festa Nacional do Pinhão. Na madrugada desta quarta-feira (15), o resultado final do evento foi divulgado: a música Revisitando, dos autores Márcio Nunes Correa, Eduardo Muñoz e Cícero Camargo conquistou o primeiro lugar do evento.

Uma novidade deste ano, da Sapecada da Canção Nativa, a pedido dos jurados, foi o prêmio Revelação para o músico: Dudi Marafigo. Este novo quesito fará parte, nos próximos anos, da premiação das Sapecadas da Canção.

O coordenador da Sapecada da Canção Nativa, Mário Arruda, também foi homenageado no ato de premiação pelo trabalho desenvolvido na organização dos festivais.

As três primeiras colocadas da 28ª Sapecada da Canção Nativa, são:

1º LUGAR

TÍTULO DA COMPOSIÇÃO: REVISITANDO

AUTOR DE LETRA: MARCIO NUNES CORREA E EDUARDO MUNÕZ

AUTOR DA MÚSICA: CÍCERO CAMARGO

RITMO: MAZURCA

INTÉRPRETE: MARCELO OLIVEIRA

2º LUGAR

TÍTULO DA COMPOSIÇÃO: O FRIO QUE NOS ABRIGA

AUTOR DE LETRA: SERGIO CARVALHO PEREIRA

AUTOR DA MÚSICA: JOCA MATINS E LUCIANO FAGUNDES

RITMO: MILONGA

INTÉRPRETES: JOCA MARTINS E JULIANA SPANEVELLO

3º LUGAR

TÍTULO DA COMPOSIÇÃO: TARDE DE INVERNO

AUTOR DA LETRA: EDILBERTO TEIXEIRA

AUTOR DA MÚSICA: ANDRÉ TEIXEIRA

RITMO: MILONGA

INTÉRPRETE: ANDRÉ TEIXEIRA

Fotos: Toninho Vieira e Emellin Camargo