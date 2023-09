Fechamento temporário da Serra do Rio do Rastro devido ao Evento Uphill Marathon 2023; Confira horários

Neste fim de semana, a deslumbrante Serra do Rio do Rastro, localizada no município de Bom Jardim da Serra, Santa Catarina, será temporariamente fechada para acomodação do evento anual Uphill Marathon 2023. Este evento de corrida de montanha atrai participantes e espectadores de todo o país e exige medidas de segurança especiais.

Dados e Horário do Fechamento:

No sábado, dia 16 de setembro de 2023, a serra será fechada a partir das 5h da manhã para caminhões e a partir das 5h30 para automóveis. O acesso será reaberto às 10h30.

No domingo, dia 17 de setembro de 2023, a serra será fechada novamente a partir das 5h para caminhões e a partir das 5h30 para automóveis. A divulgação está prevista para as 11h30.

Pontos de Fechamento:

No sábado, o ponto de fechamento para trânsito será na SC-390, em Bom Jardim da Serra, no Km 397,0 (acesso à Churrascaria Tropeiro). Para automóveis, o acesso será fechado no Mirante da Serra, a partir das 5h30.

No domingo, o ponto de fechamento para caminhões será no mesmo sábado, na SC-390, Km 397,0, e para automóveis, o acesso será fechado em Treviso, SC.

A Polícia Militar Rodoviária está coordenando a operação de fechamento e reabertura da serra e solicitando a todos os motoristas que tenham paciência durante o evento. É importante não parar na rodovia e seguir as instruções dos policiais para garantir uma operação organizada. Isso ajudará a liberar a rodovia o mais rápido possível após o término do evento.

O Uphill Marathon 2023 promete ser um evento emocionante para todos os participantes e espectadores, com vistas deslumbrantes e desafios de tirar o fôlego ao longo do percurso. A prioridade de todos os envolvidos, e o fechamento temporário da segurança da Serra do Rio do Rastro é uma medida essencial para garantir um evento bem sucedido.