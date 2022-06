Paróquia de São Joaquim realiza a distribuição de roupas e agasalhos

No último domingo, 12 de junho. Foi feita a distribuição de roupas e agasalhos no centro paroquial de São Joaquim (salão do padre). Nossa gratidão a Deus, a Paróquia de São Joaquim nas pastorais e movimentos, ao padre Marquinhos e a sua equipe da diocese de Criciúma, as rádios Difusora e Nevasca e o Lions e a todas as doações recebidas.

Por conta da alta demanda, foi dividido em equipes e começaram a organizar e separar as doações de bom isso para ser entregue às famílias carentes.

Foram semanas organizando e empilhando roupas de adultos e crianças. Toda essa ação aconteceu com a graça de Deus, pois o Pároco Vítor sempre empenhado não mede esforços para ajudar as pessoas que precisam diante destas temperaturas climáticas baixas e famílias carentes sendo aquecidas, ajudar de muitas formas na igreja e ter feito essa ação só faz deixar coração de muitas pessoas e de quem ajudou mais quentinho.

Foram 240 pessoas atendidas (homens e mulheres) sem contar as criancinhas.

O primeiro dia da distribuição de roupas e agasalhos foi um sucesso, 290 pessoas (homens e mulheres) da cidade e dos bairros, sem contar as criancinhas que passaram pelo SALÃO PAROQUIAL (conhecido salão padre) e puderam levar roupas e agasalhos.

Nossa gratidão a Deus;

Gratidão a Diocese de Criciúma na pessoa do Pe. Marquinhos e a sua equipe pelas doações, praticamente 90% das doações.

Gratidão as pastorais, movimentos e serviços da Paróquia de São Joaquim que ajudaram durante toda a semana a arrumar o local das doações;

Gratidão as rádios Difusora e Nevasca e Lions, pela parceria e ajuda, seja na coleta, arrumação, divulgação e distribuição.

Gratidão a todas as doações recebidas ao longo da semana na secretaria paroquial.

Deus abençoe. Deus ajude.

Atenciosamente;

Pe. Victor

Conheça as ações e trabalho da Paróquia de São Joaquim: https://paroquiadesaojoaquimemmovimento.blogspot.com/2022/06/segundo-dia-da-distribuicao-de-roupas-e.html?m=1