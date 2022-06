Epagri confirma concurso, ainda sem data

A Epagri vai realizar concurso público para preenchimento de 100 vagas em seus quadros. A resolução do Grupo Gestor de Governo (GGG) autorizando o concurso foi publicada na edição número 21.789 do Diário Oficial do Estado. Ainda não há data para publicação do edital ou realização das provas.

A publicação da resolução foi o primeiro passo para desencadear o processo. Já foi formada uma comissão interna na Epagri, coordenada pelo diretor de Desenvolvimento Institucional Célio Haverroth, que está levantando as informações necessárias para contratação da empresa que vai elaborar o edital do concurso. “A nossa meta é que o concurso seja realizado ainda neste ano”, afirma o diretor.

Cadastro de reserva

O presidente da Epagri, Giovani Canola, relata que as 100 vagas serão destinadas à reposição de vagas abertas nos últimos anos por aposentadorias, demissões e mortes. “O concurso também vai formar um cadastro de reserva de profissionais, que podem ser chamados nos próximos anos, repondo eventuais saídas”, acrescenta.

Canola afirma que esta é uma vitória da Diretoria da Epagri, que há anos apresenta este pleito ao governo do Estado. “É um passo importante para a renovação de nossos quadros”, avalia.

A resolução estabelece que prazo de validade do concurso será de até dois anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. A contratação dos aprovados somente poderá ocorrer após a autorização do GGG, mediante critérios de conveniência e oportunidade.

Confira as vagas a serem preenchidas no concurso: