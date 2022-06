Governador anuncia recursos para infraestrutura, saúde, saneamento e moradia na região da Serra Catarinense nesta sexta-feira

O governador Carlos Moisés estará em São Joaquim e Lages nesta sexta-feira, 17, para anunciar investimentos para 18 municípios da região serrana. Os recursos serão destinados para diferentes áreas, como saúde, infraestrutura, saneamento e habitação.

A agenda começa em São Joaquim, às 10h15 na Casa de Cultura, onde Carlos Moisés assina ordens de serviço para melhoria na estação de tratamento de esgoto do município, obras complementares para operação de poço no Aquífero Guarani, execução de adutora do Rio Rondinha, além da ampliação e melhoria operacional da rede de abastecimento de água de São Joaquim e Bom Jardim da Serra.

O governador ainda anuncia repasse de recursos por Transferência Especial para a prefeitura e assina ordem de serviço e autoriza licitações para pavimentação de acesso a vinícolas.

Haverá atendimento à imprensa às 10h.

Lages

Às 16h45, o governador assina convênios para abertura de novos leitos de UTI e manutenção de leitos para duas unidades hospitalares. Também será autorizada ordem de serviço referente ao Sistema de Esgotamento Sanitário de Capão Alto e para elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Canoas e dos afluentes do Rio Pelotas.

Ainda em Lages, o governador assina ordem de serviço para obras importantes de infraestrutura em São José do Cerrito e Painel, além de autorizar repasses por Transferência Especial a 17 municípios da Amures, incluindo verbas para o SC Mais Moradia.

Os atos ocorrem na Associação Empresarial de Lages, com atendimento à imprensa às 16h30.

Serviço

São Joaquim

O quê: Atos de governo

Quando: 17 de junho, às 10h15. Atendimento de imprensa será às 10h

Onde: Casa da Cultura – Praça Cezário Amarante, s/nº – São Joaquim



Lages

O quê: Atos de governo

Quando: 17 de junho, às 16h45. Atendimento de imprensa será às 16h30

Onde: Associação Empresarial de Lages (Acil) – Avenida Belizário Ramos, 2276, Centro – Lages





