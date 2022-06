Munhoz e Mariano, Luan Santana e os DJs Dennis e EME são atrações da penúltima noite de Festa do Pinhão

O 9º dia de Festa Nacional do Pinhão, também tradicionalmente conhecido como penúltimo dia do evento promete muita música sertaneja, funk e eletrônica no palco principal da festa que acontece desde a sexta-feira, 10, no Parque Conta Dinheiro, na zona Norte de Lages, na Serra Catarinense, e promete ser mais uma noite com grande público presente.

Os portões abrirão às 19h e já por volta das 21h, a primeira atração estará subindo ao palco principal, trata-se da dupla Munhoz e Mariano que já estiveram no evento por duas vezes, e neste ano, fizeram um pocket show no Mercado Público durante o lançamento da 32ª edição da Festa do Pinhão, no palco eles prometem agitar o público com sucessos como “Camaro Amarelo”, “Seu Bombeiro”, “Balada Louca”, “A Bela e a Fera”, “Copo na Mão”, entre outras.

Na sequência, está programado a apresentação do Dennis DJ, um dos maiores nomes do funk no país pra colocar todo mundo pra dançar até o chão com diversos hits. “Sou teu fã”, “Deixa de onda”, “Isso que é vida”, “Vamos Beber”, “Te prometo”, “Modo avião”, “Automaticamente”, “Só você”, “Professor da malandragem”, são algumas das que com certeza estarão no setlist de Dennis, que se apresentará pela segunda vez na Festa do Pinhão.

Outra atração que já é figurinha carimbada na Festa do Pinhão é o cantor Luan Santana, que se apresentará no evento pela sexta vez, e em cada apresentação, ele dá um jeito de sempre surpreender o público, e nesta edição não deve ser diferente, principalmente apresentando o seu mais novo repertório com o projeto “Luan City” lançado recentemente e que já conta com sucessos como “Abalo emocional”, “Seu doutor” e “Me usa”, mas claro, que não deve faltar os sucessos da carreira do artista como “Meteoro”, “Cê Topa”, “Choque térmico”, “Acordando o prédio”, “Sofazinho”, “Tudo que você quiser”, “Sinais”, “Te Vivo”, “Te Esperando”, entre outras.

Pra fechar a noite do palco principal, a 32ª Festa Nacional do Pinhão apresenta o show inédito do EME DJ, um dos destaques da música eletrônica com sets dançantes que movimentam as pistas e elevam a energia da galera, sendo que o forte musical do artista está na deep house, hip hop e house music, e deve ser com essa energia que promete esquentar a noite de sábado e invadindo a madrugada de domingo (19).

Backstage com show do Só Pra Contrariar

Foto: Divulgação

O setor Backstage contará com uma noite cheia de atrações também, sendo que a principal delas é o pagode do grupo Só Pra Contrariar, popularmente conhecido como o SPC, e que deve claro agitar o público com os sucessos do grupo como “Sai da Minha Aba”, “Depois do Prazer”, “Essa Tal Liberdade”, “Me Perdoa”, “Minha Metade”, entre outras.

O palco do backstage ainda contará com os shows dos DJs Amli Henrique, Ali Live e Zabot, além do grupo lageano de pagode The Black Trio