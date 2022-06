Após alta do diesel pela Petrobras, empresas de transporte estão para reajustar preço do frete em 5%

A Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística) disse que o reajuste da Petrobras, anunciado na última sexta-feira, vai acarretar a necessidade de reajuste adicional de no mínimo 5% no valor dos fretes.

Segundo a associação, essa reajuste vai ser aplicado de forma “emergencial” nos fretes. A associação representa 15 mil empresas de transporte rodoviário de cargas, além de sindicatos e federações das empresas em todo o Brasil.

“É imprescindível para manter a contento a saúde financeira das empresas transportadoras que sejam repassados de forma imediata o acumulado dos aumentos de combustível”, destacou em nota.

Em nota, a NTC&Logística lembrou que o preço do diesel no acumulado do ano teve alta média 28,93% nas bombas. Desde junho do ano passado, o avanço chega a 52,69%.