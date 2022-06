3 tipos de apostas interessantes em futebol

As apostas esportivas estão se tornando mais populares. Sobretudo as apostas em futebol, que é o esporte mais popular aqui no Brasil. E muitos que ainda não conhecem as apostas podem achar que apostar é adivinhar o resultado de um jogo.

Tratando de maneira simples, pode ser isso. Mas, atualmente, as casas de apostas na internet, como a Bodog, oferecem muito mais do que isso. Em vez de tentar acertar se um dos times irá vencer o jogo ou se haverá empate, tem como fazer outras previsões.

Tem as tradicionais apostas no número de gols, no resultado correto do jogo e até mesmo na diferença de gols na vitória de uma equipe. Porém, não para por aí.

Por isso, selecionamos três tipos de apostas interessantes em futebol:

Escanteios

Cartões

Marcadores de gols

Então, se você tem interesse em saber mais sobre o assunto, siga em frente.

Escanteios

Apostar no resultado, nos gols e tal é algo bem óbvio. Mas apostas em escanteios? Existe isso?

Não apenas existe como é algo que cada vez mais apostadores estão fazendo: tentando acertar quantos tiros de canto sairão em uma partida. Quantas vezes a bola vai desviar no time que está se defendendo e sairá pela linha de fundo.

Nos dias de hoje, quase todos os sites de apostas na internet oferecem a opção de apostar em escanteios. Dá para apostar nas linhas de escanteios, em qual equipe terá mais cobranças da esquina, etc.

Alguns apostadores um pouco mais rodados até possuem estratégias para apostar em escanteios, levando em consideração o resultado de momento na partida e outras características do jogo.

Fazer apostas em escanteios pode até estar se tornando mais comum nos anos recentes, mas isso não quer dizer que não seja algo curioso. E algo que muitos iniciantes podem não fazer ideia de que é possível.

Cartões

Enquanto uns olham para resultados, outros para gols e outro grupo para escanteios, tem mais. Existem os apostadores que focam nos cartões. Se as partidas tiverem potencial de ter muitos atletas advertidos, eles estão lá.

As apostas em cartões são bastante curiosas e também estão crescendo em popularidade. Quantos cartões amarelos haverá em uma partida. Se determinado jogador será expulso pelo juizão. Se terá expulsão dos dois lados. E muito mais do que isso.

A opção de apostar em cartões exige um conhecimento mais aprofundado dos campeonatos e, ainda mais, dos times. Até porque não dá para saber quais jogadores costumam ser mais violentos sem conhecer as equipes.

Nesta aposta, você pode pesquisar os atletas que somam mais cartões em média. Ou pode ficar atento aos times mais indisciplinados, tanto por faltas quanto por reclamação. No futebol brasileiro, não faltam oportunidades para encontrar jogadores reclamando do juiz e sendo amarelados ou até mesmo expulsos do gramado.

Apostar em cartões é algo bem interessante e merece a sua atenção.

Marcadores de gol

Depois de escanteios e cartões, outro tipo de aposta interessante é o de marcadores de gol. É um mercado específico para tentar descobrir qual atleta em campo vai balançar as redes.

Como é o caso na opção de cartões, esta aposta também exige que a pessoa conheça bem os times. No mínimo é necessário pesquisar as médias de gols dos jogadores para tentar extrair informações importantes.

É possível apostar que determinado jogador irá marcar um gol naquela partida. Ou então que ele irá marcar especificamente o gol que vai inaugurar o placar. E assim por diante.

Apostar em marcadores de gol costuma ter cotações altas. Então, é bom ter na cabeça que esta é uma opção de aposta em risco alto, difícil de ser acertada. É preciso cravar o atleta que irá derrotar o goleiro do time adversário.

Porém, ao mesmo tempo em que é uma tentativa arriscada, ela pode trazer boas recompensas para quem acompanha muito o campeonato. Ou ao menos acompanha bem determinado clube de futebol.

Ao saber quem são os artilheiros e quem está em melhor fase, o apostador pode identificar algumas incoerências. Não são tão poucas as vezes que os sites de apostas listam com cotações altas jogadores que costumam marcar gol com certa regularidade.

Se ainda não conhecia as apostas nos marcadores de gol, agora poderá conferir essa alternativa em várias casas de apostas.

Novas tendências

Se você é um apostador iniciante, é importante não cair em algumas armadilhas. Porém, é importante conhecer novas opções para apostar. Ficar no arroz com feijão não chega a ser um problema e pode ser bom no comecinho. Mas, com o tempo, diversificar pode ser interessante.

Então, fique atento às novas tendências dentro das apostas online e descubra tipos novos de aposta. Isso servirá para aumentar as possibilidades.

Como em todo setor, as empresas sempre querem mudar e oferecer mais do que a concorrência. E isto ajuda a aquecer a competitividade e faz surgir mais opções para o apostador arriscar o seu dinheiro.