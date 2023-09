Já fez o seu pedido hoje? Moradores do Rio Grande do Sul foram contemplados por um belíssimo meteoro nesta sexta-feira (15). A “estrela cadente” foi vista a partir de Anta Gorda, na Região da Serra, por volta das 19h30. Depois, foi em direção a Camaquã, no Sul do Estado.

As imagens foram compartilhadas com o Olhar Digital pelo professor Carlos Fernando Jung, responsável pelo Observatório Heller & Jung, de Taquara (cerca de 80 quilômetros de Porto Alegra). Veja!