Gelo na pista causa capotamento de veículo em São Joaquim

A Policia Militar Rodoviária (PMRv) atendeu um sinistro de trânsito com apenas danos materiais, ocorrido por volta das 05h da manhã desta segunda-feira (20) na Rodovia SC 110 Km 426.100 em São joaquim/SC próximo ao Snow Valley.

A Guarnição do 21º Grupo PMRv constatou tal fato sendo que se tratava de um sinistro de trânsito do tipo saída pista seguida de capotamento envolvendo o veículo Fiat Argo com placas de Belo Horizonte/MG, conduzido por uma homem de 41 anos de idade que não sofreu ferimentos e não apresentou sinais de ter ingerido bebida alcoólica.

O restante dos ocupantes uma mulher de 36 anos e dois adolescentes de 16 anos foram conduzidos ao hospital de São Joaquim devido ao frio que estava no local, mas não sofreram nenhum tipo de lesão, a causa provável do acidente foi gelo na pista.

Fotos São Joaquim Online

Com informações do 21º Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Bom Jardim da Serra