Viatura da polícia rodoviária de SC é roubada por homem; capota e destrói o veículo

Na região do Alto Vale do Itajaí, a Polícia Militar Rodoviária passou pela situação bastante inusitada. Quando alguns agentes da Polícia Rodoviária, estavam prestando socorro em frente ao batalhão da corporação, eles ajudavam uma mulher quando um ladrão se aproveitou do momento para roubar a viatura dos agentes. Este socorro que prestavam à mulher estava acontecendo na SC-114.

Segundo os agentes, por volta da meia-noite, a mulher estava passando mal e seu carro estava com problemas na bateria e não dava partida. Tudo aconteceu quando os policiais tentavam fazer uma ligação direta no veículo da mulher.

O ladrão fugiu com a caminhonete da Polícia em alta velocidade. Em meio à fuga, restou aos agentes da Polícia Rodoviária acionar outra viatura para ir atrás do ladrão.

A viatura foi localizada pouco tempo depois, porém, ela estava toda destruída. O ladrão acabou capotando o carro no quilômetro 197 da BR-470 na altura de Pouso Redondo logo depois da Serra da Santa.

Apesar do grave acidente, o homem que roubou a viatura deixou o local caminhando e fugiu da cena. A caminhonete modelo Ford Ranger foi encontrada destruída e sem o condutor.

Os policiais localizaram o ladrão pouco tempo depois, por volta das 2 horas da madrugada deste domingo, dia 19 de junho. Ele foi preso e encaminhado até a delegacia.