Rapaz é resgatado após se perder em trilha na Serra Catarinense

Neste domingo (19/06) por volta das 19h40min, GU foi informada via COBOM-Lages, de uma pessoa possivelmente desaparecida, próximo da Pousada Colina da Serra. Ao chegar no local e conversar com o solicitante, viu-se tratar de uma vítima perdida em trilha.

Masculino de 25 anos saiu para fazer uma trilha sozinho por volta das 15h, mas ao anoitecer o mesmo perdeu sua orientação, encontrou um local com sinal de internet e pediu ajuda aos amigos via whatsapp. O mesmo estava com poucas roupas, em local de extremo frio, sem água. Munido apenas de uma mochila, isqueiro, alguma comida e um cobertor encontrado em uma cocheira. Foi orientado que o mesmo permanecesse na cocheira, que poupasse bateria do celular e que tentasse se manter aquecido com o cobertor encontrado.

Ao acessar a localização da vítima, viu-se tratar de uma parte da fazenda de reflorestamento Voo Livre. Foi feito contato com o caseiro da fazenda que se prontificou a acompanhar a GU na busca.



A vítima foi encontrada por volta das 20:40, a poucos metros de uma estrada, 3,55km (linha reta) de onde começara a trilha. Estava com roupas molhadas e com frio, sem ferimentos aparentes e ainda com sinais vitais estáveis.

A GU levou a vítima ao encontro do solicitante e em seguida retornou ao quartel sem alterações.

Fonte: 5º Batalhão de Bombeiros Militar