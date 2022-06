Beto Carrero World é eleito o 3º melhor parque de diversão do mundo

De acordo com as opiniões de turistas por todo o mundo, três parques de diversões brasileiros são melhores para visitar do que, por exemplo, os parques da Disney.

O levantamento Travelers’ Choice 2022 – Best of the Best é promovido pelo TripAdvisor e leva em conta as avaliações, comentários e notas dadas na plataforma por turistas e usuários, considerando tanto qualidade quanto quantidade.

O melhor parque no Brasil foi o Beto Carrero World (SC), que ocupa a terceira colocação na lista. O Hot Park (GO) e o Parque Terra Mágica Florybal (RS) ocupam, respectivamente, a sexta e décima posições.

Os votos considerados para a construção do ranking foram registrados entre 1º de maio de 2021 e 30 de abril de 2022.

Confira o top 10 da lista: