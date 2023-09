Terceiro Dia da Festa Nacional da Maçã: Diversidade Musical e Energia Contagiante

No terceiro dia da emocionante Festa Nacional da Maçã, a animação e a presença do público continuaram em alta. Desde o início do dia, a cidade estava tomada por uma atmosfera de celebração e entusiasmo.

No Palco Gala, as apresentações musicais mantiveram o público entretido e emocionado. O Grupo Dançar Passarela Lages começou o dia com performances vibrantes e coreografias cativantes. Em seguida, houve um emocionante show musical Gospel com “O Maior Clichê do Mundo”, que tocou os corações daqueles que estavam presentes.

A diversidade musical se fez presente com “Alcione e Alcionei”, que trouxeram uma mescla de estilos que agradou a todos os gostos. A Banda Terravista manteve a energia contagiante do palco, enquanto os “4 Gaudérios” fizeram todos dançarem ao som das músicas tradicionais gaúchas, honrando a cultura regional.

No Palco Fuji, o rock tomou conta do cenário com a apresentação da banda “Reação em Cadeia”. Os acordes potentes e a energia do rock envolveram o público, criando um ambiente de pura adrenalina.

Para encerrar o terceiro dia em grande estilo, o show de Lauana Prado foi aguardado com grande expectativa. A renomada cantora e compositora presenteou a plateia com sua voz poderosa e suas canções marcantes, fazendo com que todos cantassem junto e dançassem ao ritmo contagiante de suas músicas.

O terceiro dia da Festa Nacional da Maçã foi mais um sucesso, proporcionando momentos inesquecíveis de música, cultura e entretenimento para todos os presentes. Com uma programação diversificada que atendeu a diversos gostos musicais, a festa continuou a brilhar e a encantar os visitantes, prometendo ainda mais emoções nos próximos dias.

Clique na imagem para abrir a galeria:

