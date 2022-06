Como criar um site gratuito para o seu negócio

Construir um site para pequenas empresas é importante para informar seu público, explicar sua proposta de valor, aumentar o reconhecimento da marca e impulsionar as vendas.

Para descobrir como criar um site gratuito de negócios, primeiro você precisa escolher um nome de domínio e uma hospedagem segura na web. Em seguida, otimize seu site para melhorar seus rankings nos mecanismos de pesquisa e direcionar o tráfego.

Mantenha seu site atualizado e otimizado para dispositivos móveis. Além disso, certifique-se de que a velocidade do seu site seja adequada para melhorar seus rankings nos mecanismos de pesquisa.

Este artigo é para proprietários de pequenas empresas que desejam criar um site ou melhorar seu site existente.

Não é mais viável administrar um negócio, mesmo físico, sem uma presença na web. Os consumidores recorrem à Internet para tudo, desde pesquisa de produtos até localização e horário de funcionamento. Mesmo apenas um site simples e bem projetado pode lhe dar uma vantagem em seu campo e, se você tiver produtos para vender, seu site pode abrir novos mercados e expandir seus negócios de maneira barata e fácil.

O software de design de sites evoluiu para ser fácil para qualquer pessoa usar. Você não precisa saber codificação para desenvolver um site atraente e funcional. Não importa qual programa você use, você só precisa seguir algumas regras e dicas básicas para dar ao seu site uma aparência profissional, facilitar a localização e mostrar sua empresa da melhor maneira.

Determine o objetivo principal do seu site

Um site de negócios geralmente serve como um espaço para fornecer informações gerais sobre sua empresa ou uma plataforma direta para e-commerce. Quer você crie um site simples que conte um pouco sobre sua empresa ou um site de comércio eletrônico mais complexo, a coisa mais importante que você deve fazer é dizer o que sua empresa faz – na página inicial em termos simples.

Decida seu nome de domínio

Seu nome de domínio é um dos recursos mais importantes do seu site. É o URL que você compartilhará com seus clientes atuais e potenciais e promoverá nas mídias sociais. Portanto, você quer que seja descritivo e fácil de lembrar e digitar. Tente mantê-lo curto e evite abreviações, acrônimos e números, se possível, para evitar confusão do cliente.

Você também precisa decidir seu domínio de nível superior, ou TLD. Este é o sufixo no final do seu nome de domínio, como .com, .net ou .biz. No entanto, os nomes de TLDs não tradicionais cresceram nos últimos anos. Esses TLDs podem ser baseados em localização, como .nyc, ou tipo de negócio, como .marketing, .agency ou .law, .br ou Brasil, .de Alemanha Embora possam ser descritivos, .com ainda é o principal objetivo. Leia nosso artigo sobre como escolher um TLD não tradicional para obter mais informações.

Escolha um host

Todo site precisa de um host – um servidor onde todos os seus dados são armazenados para o público acessar o tempo todo. Hospedar seu próprio site provavelmente é uma despesa muito grande para sua pequena empresa, portanto, você precisará selecionar um host externo.

Dependendo do seu orçamento, você pode escolher entre duas rotas diferentes. Um host compartilhado, a opção mais barata, significa que você compartilhará um servidor com outros sites. A hospedagem dedicada custa significativamente mais, mas significa que você obtém seu próprio servidor privado e não terá que competir com outros sites que podem reduzir sua velocidade.

Construa suas páginas

Um bom site é mais do que uma página inicial estática. Você deseja criar várias páginas dedicadas a diferentes aspectos do seu negócio, como um catálogo detalhado de seus produtos ou serviços ou uma seção de blog para atualizações da empresa. Quanto ao seu site geral, certifique-se de que cada página suporte o objetivo principal do site, tenha um objetivo claro e inclua uma frase de chamariz (por exemplo, “saiba mais”, “inscreva-se”, “entre em contato” ou “compre”).

Uma página de contato, como link direto de seus clientes para você, é uma das seções mais importantes de um site, então inclua o máximo de informações que puder (número de telefone da sua empresa, endereço de e-mail e localização física, se houver). Também é uma boa ideia incluir informações sobre a equipe ou equipe fundadora em uma página “sobre” para que os clientes possam colocar nomes e rostos reais em sua marca.

Teste e publique seu site

Antes de anunciar que seu site está ativo na web, verifique se ele funciona em todos os principais navegadores, como Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox, Safari e Chrome. Clique em cada página e recurso em todos os navegadores para garantir que as imagens apareçam, os links estejam corretos e o formato pareça suave. Isso levará algum tempo, mas o esforço que você fizer agora economizará reclamações futuras de visitantes que não podem acessar determinados recursos.

Além disso, certifique-se de que seu site seja exibido corretamente em dispositivos móveis, como smartphones e tablets. Essa etapa não deve ser negligenciada, pois o Google e outros mecanismos de pesquisa migraram para a indexação mobile-first, que prioriza o desempenho da versão móvel do seu site no que diz respeito aos rankings dos mecanismos de pesquisa.

Divulgue seu site nas mídias sociais

Mídias sociais como Facebook, Twitter, LinkedIn ou Pinterest são a melhor maneira de aumentar o alcance do seu público e alertar os clientes sobre o que está acontecendo com sua empresa. Sempre que você atualizar seu site, publique sobre isso em suas mídias sociais, mas equilibre isso com um envolvimento genuíno e não promocional.

Invista em otimização de mecanismos de busca (SEO)

Enviar seu site para os principais mecanismos de pesquisa ajudará a direcionar leads em potencial para sua página, assim como implantar uma forte estratégia de SEO em seu site. Shaoolian , CEO e Fundador na Digital Silk, disse que definir tags de título, meta descrições e Identificadores Uniformes de Recursos (URIs) relevantes para sua empresa e aspectos do seu setor podem aumentar seus rankings nos mecanismos de pesquisa para os produtos ou serviços que você está tentando comercializar.

Conclusão

Há muitas informações aqui, mas o mais importante é que, se você deseja resultados de negócios, não pode simplesmente criar um site e deixá-lo. Seu site requer otimizações e melhorias contínuas para atender seus clientes e sua empresa. Isso é particularmente verdadeiro se você estiver passando por uma reformulação completa do site.

Aqui estão três das principais coisas a serem lembradas, seja fazendo ajustes em seu site, atualizando-o ou criando-o do zero:

Certifique-se de que sua marca e mensagens-chave informem suas escolhas de design. Começar com uma marca definida fornece uma orientação clara para todas as escolhas que se seguem.

Faça escolhas de design que sejam fáceis de usar. Eles ajudarão a tornar a experiência do usuário o mais clara, envolvente e fácil possível. Isso pagará dividendos em conversões e valor da marca.

Use análises orientadas por dados para eliminar as suposições de otimizar seu design. Compreender as métricas concretas sobre o desempenho do site ajuda você a ajustar a experiência para fornecer melhores resultados de negócios.