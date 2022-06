As melhores estratégias de marketing de casas de apostas esportivas online

Não é mais surpresa para ninguém que as casas de apostas estão investindo bastante em publicidade e propagandas. Aliás, os melhores torneios e competições já contam com a presença de logotipos e chamadas com as marcas de algumas operadoras.

A 22BET online, por exemplo, é a mais nova parceira do Paris Saint-Germain e detém alguns direitos de marketing do time francês. Essa é uma das estratégias mais usadas pelas plataformas: parcerias e patrocínios de times. Mas não é a única maneira possível de fazer as casas de apostas serem conhecidas.

O investimento no mercado publicitário tem sido vantajoso para as empresas de marketing. Além disso, com o processo de legalização e regulamentação das apostas esportivas e jogos de azar, isso poderá ser mais comum ainda. Mas antes, o projeto de lei deverá:

Passar por votação no Senado

E depois entrar em vigor ou ser vetado pelo presidente em exercício

Portanto, muita água ainda poderá passar debaixo dessa ponte. Enquanto isso, os apostadores podem se divertir em casas de apostas online e elas seguirão usando as melhores estratégias de marketing.

Patrocínios de clubes, torneios e atletas

Esta é a estratégia mais comum entre as casas de apostas: ter seu nome divulgador em competições, uniformes de times ou associados a um jogador. Além da visibilidade que esta ação gera, é capaz de despertar muita curiosidade dos espectadores em saber do que se trata.

Quando associado a atletas, ainda há o poder de influência que muitos deles têm. Por exemplo, o craque Marcelo do futebol é estrela de um comercial de uma destas casas de apostas. Com um roteiro de superação e conquistas, ele não fala abertamente sobre a plataforma, mas menciona o nome da marca ao final da propaganda.

Também não podemos deixar de mencionar a participação do capitão da conquista do pentacampeonato do Brasil, Cafu, em uma propaganda. Portanto, estejam eles em atividade ou não, as operadoras se importam apenas com a visibilidade que os atletas têm.

Além disso, é inegável que as propagandas com atletas não se resumem à televisão. Afinal, hoje em dia é muito mais comum as pessoas fazerem uso de redes sociais e seguirem seus ídolos. Consequentemente, essa é uma das maneiras mais eficientes de alcançar potenciais apostadores: fazendo uma “publi” com um jogador com muitos seguidores.

Ainda existem restrições quando à menção das casas de apostas e da exploração de jogos, justamente por não ser um mercado legalizado no momento. Mas muitas destas ações são capazes de gerar a curiosidade e, consequentemente, o acesso de potenciais apostadores a essas plataformas.

Presença em programas de esporte e prognósticos esportivos

O investimento das casas de apostas não se resume a patrocínios de eventos, clubes e atletas. As empresas de esportes viram um grande potencial e uma excelente relação nos programas esportivos e apostas.

Então, não é incomum ver especialistas em determinado esporte, normalmente o futebol, dar palpites sobre uma partida. Muitas vezes a aposta é relacionada a quem está cotado a vencer o jogo ou mercados mais simples. Mas além da partida e do prognóstico em si, há sempre a menção das odds da casa que está patrocinando o quadro do programa.

Essa é uma maneira mais explícita de publicidade e muito comum nos canais fechados de esportes. Além disso, pode provocar nos espectadores a discussão sobre determinados cenários de um jogo de futebol. Ou seja, eles acabam dando seus palpites, por consequência, mesmo que informalmente.

Propagandas regulares na programação de televisão e internet

Como falamos anteriormente, tem sido comum vermos atletas participando de propagandas publicitárias de casas de apostas. Mas elas não acontecem exclusivamente quando está tendo algum evento esportivo.

Atualmente elas estão tendo maior frequência, além de não estarem restritas à televisão. Afinal, é possível encontrar facilmente propagandas em redes sociais, portais de notícias e muito mais.

E, obviamente, as operadoras contam com o apoio do algoritmo que fazem com que marcas cheguem a mais pessoas. Além disso, terão relação com temas que façam parte do mundo das apostas esportivas.

Parcerias com especialistas em apostas esportivas

Se a publicidade das casas de apostas esportivas está ganhando espaço, o mesmo pode-se dizer da produção de conteúdo sobre o assunto. Então, tem se tornado bastante comum encontrar sites, canais de YouTube e até de aplicativos de mensagens de especialistas em apostas esportivas.

Além de ser uma boa fonte de informações sobre experiências no setor de apostas esportivas, também é um bom marketing para as operadoras. Afinal, quem consome este tipo de conteúdo ou tem interesse ou já está apostando.

No caso de pessoas que ainda não tenham experiência no assunto, é uma excelente maneira de conquistar potenciais apostadores. Além disso, é uma alternativa de oferecer mais informações sobre seus produtos e serviços às pessoas.

Diferentemente dos conteúdos produzidos em canais de comunicação regulados pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), não há tantas restrições nestes conteúdos. Desde que o produtor não infrinja as diretrizes do meio de comunicação escolhido por ele, há mais autonomia para falar sobre o assunto.