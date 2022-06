Tempestade com chuva de granizo atinge Balneário Camboriú na tarde desta quinta-feira, 23. O fenômeno além de causar prejuízos deixou as ruas da cidade brancas devido as pedras de gelo.



Por volta das 17:00h neste dia (23/06/22) que a forte chuva acompanhada de granizo atingiu Balneário Camboriú. A chuva durou pouco mais de 20 minutos.

Granizo ficou acumulado em ruas, casas, condomínios e calçadas, em Balneário Camboriú.

Imagens: Via Redes Sociais