Vento forte deixa rastro de destruição em Concórdia

Temporal acompanhando de vento forte e chuva de granizo deixou um rastro de destruição em Concórdia, na Vila Jacob Biezus, imediações da BR-153, comunidade de Barra Bonita, Linha Aparecida, Alto Suruvi, Rancho Grande e região, no início da noite de quarta-feira (22).

Imagens enviadas para o Jornalismo da Atual FM mostram estruturas rurais e de empresas danificadas pelo vendaval. Telhados foram arrancados e árvores derrubadas com a força do vento. Várias empresas que ficam as margens da BR-153 também registraram destelhamentos.

Milhares de unidades ficaram sem energia elétrica e equipes da Celesc trabalharam durante a noite e madrugada para restabelecer o sistema. Corpo de Bombeiros Voluntários distribuiu lonas para cobrir residências danificadas pelo temporal. Apesar dos danos não tem informações de pessoas feridas.

Já na região de Barra Bonita o trânsito ficou totalmente interrompido devido a queda de várias árvores de grande porte que obstruíram a estrada e atingiram a rede elétrica. Equipes da Defesa Civil e da Prefeitura trabalharam no local.

Com informações: Atual FM