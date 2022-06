Trabalhador rural tem direito a benefícios do INSS: confira quais

Atualmente, existem vários benefícios mais comuns que o trabalhador rural pode ter direito perante o INSS. Entre eles, estão a aposentadoria por idade rural e a pensão por morte, por exemplo. Mas existem ainda outros, que muita gente não têm conhecimento. Então, para saber que direitos é possível ter trabalhando no campo, e como solicitá-los, continue a leitura a seguir.

Trabalhador rural tem direito a 5 benefícios do INSS

Primeiramente, vale citar quais são os benefícios do INSS voltados para trabalhadores rurais. Na prática, são 5 benefícios disponíveis hoje para pessoas nessa situação. São eles:

Quanto a esse último, ele é válido por motivo de nascimento de filho, aborto não criminoso, adoção ou guarda judicial para fins de adoção.

Contudo, para ter algum direito do INSS, o trabalhador rural deve comprovar a atividade com documentos e a autodeclaração de espécie rural. Lembrando que a aposentadoria rural é um benefício destinado a quem trabalha no campo, e os trabalhadores podem recebê-la mesmo sem ter feito contribuição ao INSS. De fato, essa é a única classe que pode usufruir desse benefício. E por isso tantas dúvidas sobre essa possibilidade.

Basicamente, para receber a aposentadoria rural, o trabalhador precisa comprovar o mínimo de 15 anos nessa atividade. Esse tempo não precisa ser contínuo. Além disso, caso o indivíduo tenha trabalhado com carteira assinada na área urbana durante algum período, pode adicionar esses anos ao tempo de trabalho na área rural.

Por fim, a idade mínima para receber o benefício da aposentadoria é 60 anos para homens e 55 para mulheres. A solicitação da aposentadoria rural pode ser feita por meio do site Meu INSS, pelo aplicativo de celular de mesmo nome ou ligando no número 135. Você também pode solicitar outros benefícios por estes canais.

Com informações: Seu Crédito Digital