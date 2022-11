Núcleo de Artesãos de São Joaquim inaugura a loja física na Exponeve

Na tarde de terça-feira (15) o Núcleo de Artesãos de São Joaquim inaugurou a sua primeira loja física na Exponeve no Parque da Maçã em São Joaquim.

O Núcleo foi criado no dia 9 de março de 2022, e hoje conta com 22 artesãos associadas a ASCIJO, com trabalhos de artesanatos, pinturas de quadros, doces caseiros, enxovais para bebês, toalhas de banho e tantos outros trabalhos feito com amor em cada detalhe.

“Todas ficaram muito gratas por todos que estiveram presentes na tarde de terça, pela participação das nucleadas que juntas estão conquistando o espaço físico e dando um novo pass o na suas história!”

Então, você Joaquinense já sabe onde nos encontrar fisicamente, aproveite e venha conhecer nossas peças artesanais e prestigiar o trabalho feito por artesãos da cidade da neve e você turista lembre-se de quando vir a São Joaquim, dê uma passadinha na Exponeve.

Horários de atendimento:

Segunda a sexta-feira: 12h às 17h

Sábado: 10h às 18h

Domingo: 9h às 15h

No dia 14 de dezembro o Núcleo de Artesãos estará na Praça Cesário Amarante no horário 09h às 17h mostrando seus trabalhos para o Natal.