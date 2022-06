Nota sobre o bloqueio na SC-110, em Vacas Gordas

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) informa que, devido às fortes chuvas, ocorreram duas quedas de barreira na SC-110, localidade de Vacas Gordas, em Urubici. No KM-405 o trânsito está em em meia pista, mas no KM 401 o bloqueio ainda é total.

Neste momento, o deslocamento total entre as cidades de São Joaquim e Urubici só é possível desviando pela SC-370 (Rio Rufino) ou pela BR-282.



Uma empresa contratada de forma emergencial trabalha na resolução dos problemas em duas frentes: uma no sentido São Joaquim e outra a caminho de Urubici. A expectativa é de que a SC-110 seja limpa e liberada até a tarde deste sábado (25).