Desconto 50% pela vida, no Labkroich no mês outubro para as mulheres

Outubro chegou e com ele a campanha de combate ao Câncer de Mama, o Outubro Rosa. Nesse mês dedicado à saúde da mulher, sobre a necessidade da prevenção e das informações sobre o câncer de mama. Por isso, nesse Outubro Rosa, nós do Labkroich Análises Clínicas, vestimos a camisa dessa campanha também para que cada vez mais mulheres realizem o autoexame da mama, mantenha seus exames em dia e cuidem-se para evitar o câncer de mama.

Assim, neste mês de outubro, as mulheres merecem nosso carinho e prevenção, por isso resolvemos adotar também o lema do cuidado com a saúde feminina e lançamos um check-up laboratorial de rotina a um preço mais acessível, oferecendo desconto de 50% em seus exames ( exceto alguns exames terceirizados), para você colocar a sua saúde em dia.



O diagnóstico precoce é essencial para garantir sucesso no tratamento das mais diversas doenças como o Câncer de Mama e do Colo do Útero.

Por isso, venha cuidar da sua saúde com a gente.