Cânions da Serra de SC e a pousada Solar do Oriente são destaque em um dos principais jornais dos EUA

Em reportagem do jornalista RT Watson, o “The Wall Street Journal” destaca as belezas de pontos como a Serra do Corvo Branco, Cânion Espraiado, Cachoeira dos Bugres, e com destaque para a pousada de Sao Joaquim, ” Solar do Oriente” – Glamping Ecovillage, entre outros.

A Serra Catarinense foi destaque mundialmente neste fim de semana em uma reportagem do jornalista RT Watson do “The Wall Street Journal”, uma das principais publicações dos Estados Unidos, e que pertence ao um dos maiores conglomerados de mídia do mundo, a News Corp, da qual também integra a Fox.

Na matéria, o jornalista destaca as belezas dos locais em que passou em sua mais recente visita ao Brasil, no início deste ano, como o Cânion Espraiado, a Serra do Corvo Branco, a Cachoeira dos Bugres, entre outros.

“A maioria dos turistas do Brasil escolhem as praias nas férias, mas os verdadeiros aventureiros são levados pelo magnetismo das montanhas de Santa Catarina, com seus esplêndidos cenários, muito além do que se possa sonhar”, descreve o jornalista.

O jornalista já morou no Brasil por cinco anos, mas que jamais havia ouvido falar na Serra Catarinense. Segundo a esposa dele, Juliana, nascida no Nordeste brasileiro, o lugar que aparecia na televisão enquanto ele assista à sua novela favorita, chamava-se “Serra Catarinense”, e que não somente isso, o local ficava a poucas horas de carro da ilha de Florianópolis, que na época era um dos seus lugares favoritos para passar as férias.

A reportagem na íntegra pode ser acessada aqui.