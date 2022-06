O corpo de uma mulher foi encontrado no rio Itajaí-Açu em Blumenau nesse domingo (26). O cadáver foi encontrado boiando nas águas do Ribeirão Itoupava, nos fundos da rua 1º de Janeiro, bairro Itoupava Norte.

Os bombeiros foram acionados por volta das 14h37 depois do corpo ser visto e retiraram o cadáver com um barco. A Polícia Militar também foi acionada e Polícia Científica recolheu.

O cadáver chegou a ser identificado, mas o nome da mulher morta não foi informado

Com informações do ND+