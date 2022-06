Programa Selo Serra Sustentável inicia visita às empresas do turismo

Assim que os consultores obtiveram o repasse da metodologia, do Programa Selo Serra Sustentável, propiciado pela Amures/Cisama e SEBRAE, tiveram início as visitas técnicas aos empreendimentos que estão aderindo ao projeto. É o primeiro passo para que a Serra Catarinense possa figurar entre os destinos turísticos sustentáveis do país. Em julho o projeto entrará na fase de construção dos planos individuais para as empresas, incluindo a orientação das ações de sustentabilidade para que possam concorrer ao Selo.

Por sua vez, as secretarias de turismo dos municípios estão contribuindo com a indicação das empresas prestadoras de serviços ao turismo para participar do Selo Serra Sustentável, que deverão fazer a adesão para receber a consultoria e se inscrever para a obtenção do selo. A meta é atender 140 empresas neste ano.

O “Selo Serra Catarinense Sustentável” vai proporcionar às empresas que aderirem a possibilidade de revisar suas práticas empresariais a partir de uma análise técnica e planejar ações que visam melhorar a qualidade e sustentabilidade no desenvolvimento de sua atividade turística, e com isto fortalecer a imagem da Serra Catarinense, aumentar a demanda e melhorar o perfil do turista recebido, além de integrar as comunidades dos destinos, gerando emprego e renda.

Para o gerente regional do Sebrae/Serra, Altenir Agostini, o diagnóstico abre oportunidade para as empresas que se preocupam com questões sustentáveis, ou que queiram começar a desenvolver ações nesse campo. Além disso, possam ter orientação e acompanhamento gratuito, através de um consultor do Sebrae para consolidar a estrutura através da criação de um plano de ações sustentáveis para o seu estabelecimento.

O “Selo de Sustentabilidade no Turismo – Serra Catarinense Sustentável”, de iniciativa do CISAMA/AMURES e SEBRAE/SC, em parceria com o Ministério do turismo, foi lançado oficialmente em reunião com os gestores de turismo dos 18 municípios apoiadores do projeto.

Altenir Agostini/ Sebrae.foto : PC

Assessoria de Imprensa Sebrae Lages