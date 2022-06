Apresentação das Debutantes 2022, do 1° Sarau da Prenda Jovem do CTG Raízes do Tempo

A patronagem do CTG Raízes do Tempo sente-se honrada em lhes apresentar as belas prendas! O evento será no dia 13 de agosto no Clube Astrea com a animação show de Walter Morais e os Campeiros do Rio Grande.

Debutar. Para a menina-moça, completar 15 anos é o marco de uma nova fase. Todo o encanto deste momento será vivenciado pelo CTG Raízes do Tempo com a realização do 1° Sarau da Prenda Jovem.

Prendas Jovens serão apresentadas à comunidade tradicionalista, marcando o início de uma bela fase, a juventude!

Sarau da Prenda Jovem, beleza e tradição

O Sarau de Prendas é um exemplo da maneira peculiar de cultivar a tradição e nada mais é do que um baile de debutantes à moda gaúcha, onde as prendas (debutantes) usam o traje feminino típico do Rio Grande do Sul. O vestido de prenda, inspirado na moda europeia da década de 1940, tem diretrizes definidas pelo MTG.

Mais do que resgatar a dança, o CTG Raízes do Tempo procura que jovens retomem o gosto por cultivar as tradições.