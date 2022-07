Acidente entre van da Saúde e caminhão deixa vários mortos; entre as vítimas há um bebê

Um acidente trágico entre uma van que levava pacientes para realização de consultas e um caminhão deixou vários mortos e entre as vítimas fatais está um bebê.

De acordo com as primeiras informações, a van que pertence à Secretária Municipal de Constantina, localizada no interior do estado do Rio Grande do Sul, deixou a cidade levando os passageiros para realização de exames e consultas médicas na cidade de Jaboticaba (RS).

A tragédia aconteceu na manhã desta segunda-feira (4), na BR-386, entre os municípios de Sarandi e Constantina. Todos os sete passageiros que estavam na van morreram no local. Os nomes das sete vítimas ainda não foram divulgados, o motorista da van e um bebê de sete meses, também morreram no acidente.

Adroaldo Araújo, vice-prefeito da cidade de Constantina, concedeu uma entrevista para o programa ‘Gaúcha Atualidade’, e informou que as vítimas fatais são seis passageiros e o motorista, todos naturais daquela cidade.