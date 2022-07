Morre aos 80 anos Manny Charlton, fundador do Nazareth e produtor do Guns N’ Roses

Morreu nesta quarta-feira (6), aos 80 anos, o músico Manny Charlton, guitarrista fundador da banda escocesa Nazareth e produtor das primeiras demos do Guns N’ Roses. O anúncio de sua morte foi feito pelo seu neto, Jamie Charlton em suas redes sociais, mas as causas da morte não foram divulgadas. As informações são da revista Variety.

Charlton foi um dos principais nomes do Nazareth, atuando como guitarrista, produtor e compositor por 22 anos, desde a formação do grupo em 1968 até 1990, quando deixou a banda. Após a saída, Charlton lançou um álbum solo e fez dois discos com a Manny Charlton Band, que se separou em 2003.

Na década de 1980, o músico produziu aquele que se tornaria um dos maiores sucessos do Guns N’ Roses, banda liderada por Axl Rose, que o procurou para fazer a produção do álbum. Foram feitas 25 faixas para a banda. Algumas acabaram sendo pirateadas e outras se tornaram faixas “lado B”, mas no final Charlton desistiu de produzir por causa da agenda com o Nazareth.