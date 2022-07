Paciente internada em hospital recebe visita da cachorrinha de estimação em SC

Em uma iniciativa diferenciada, a equipe multidisciplinar que atende a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Hospital Municipal São José (HMSJ) viabilizou uma ação especial que alegrou e emocionou os profissionais, familiares e, principalmente, a paciente Marilene Brasil Martins, que recebeu a visita da sua cachorrinha de estimação, Melani, a “Mel”, como é chamada pela família.

Em 2021, a babá Marilene Martins, de 53 anos, ficou internada no São José entre os meses de maio e outubro para tratamento de Covid-19. No período, ficou dois meses na UTI, foi intubada, sofreu três paradas cardiorrespiratórias, mas se recuperou e voltou para casa. Porém, no último mês de junho, teve novas complicações, sofreu mais uma parada cardiorrespiratória e retornou para a UTI do São José, onde permanece internada.

Em conversa com a equipe, os familiares relataram que Marilene é muito apegada aos seus cachorrinhos e que estava sentindo falta dos pets. Foi aí que surgiu a ideia da surpresa especial, que ocorreu na sexta-feira, dia 8 de julho.

O resultado da surpresa foi realmente o esperado, foi bem emocionante e ela ficou muito feliz.

Em Santa Catarina, a Lei 17.968/2020 permite o ingresso de animais domésticos e de estimação em todos os hospitais privados e públicos. No entanto, a entrada dos pets deve seguir algumas regras estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).