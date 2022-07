Observatório espacial registra chuva de meteoros Kappa Cygnids em Gramado

Uma câmera do Observatório Espacial Heller & Jung registrou, na segunda-feira (18), uma chuva de meteoros em Gramado, na Serra do Rio Grande do Sul.

De acordo com o professor Carlos Fernando Jung, responsável pelo observatório, o equipamento foi instalado no GeoMuseu no último domingo (17).

Ele conta que o meteoro que aparece nas imagens pertence à chuva de meteoros Kappa Cygnids. É um fenômeno episódico que ocorre de junho a setembro, com pico por volta de 13 de agosto.

O meteoro entrou na atmosfera terrestre a 115,5 km de altitude e foi extinto a 106,6 km. A duração entre a entrada e a extinção foi de 1,318 segundos e magnitude de -0,39. A magnitude aparente de um corpo celeste é um número que mede o seu brilho a partir de um observador na terra. Quanto mais brilhante um objeto parece, menor é o valor de sua magnitude.

A nova câmera possui cobertura a Sudeste do RS com abrangência até o Oceano Atlântico.

Com informações: G1