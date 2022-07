Tristeza: O acidente ocorreu na noite desta segunda-feira, dia 18, por volta das 22h50, na serra do espigão, na BR-116, no município de Santa Cecília.

Um motorista morreu em um acidente na BR-116, na Serra do Espigão em Santa Cecilia. O acidente aconteceu por volta de 22h50, desta segunda-feira (18). O caminhão era um Mercedes Benz com placas de Lages. Segundo informações da PRF, condutor tinha 28 anos e foi identificado como Natanael Dos Santos Virtuoso. Ele morreu no local.