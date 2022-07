As Riquezas produzidas em São Joaquim: Da Indicação Geográfica ao Selo Arte; Maçã Fuji, Vinhos de Altitude, Queijo Serrano, Mel, Frescal

São Joaquim se destaca no que se refere a conquista da Indicação Geográfica (ig), para a Maçã, Vinhos de Altitude e o Mel de Melato de Bracatinga onde se valoriza o produto com qualidade única. Assim também como a conquista do selo Arte os produtos de São Joaquim de Frescal e o Queijo Artesanal Serrano, mantém características tradicionais; Culturais e regionais, seu registro reconhece reputação, qualidades e características que estão vinculadas ao local. São Joaquim produz.

A Conquista do selo de indicação geográfica agrega valor ao produto, dando garantia e segurança aos consumidores de que ele é genuíno dessa região que se destacam pelo sabor e a qualidade.

Maçã Fuji da região de São Joaquim conquistou a Indicação Geográfica

A Maçã Fuji da região de São Joaquim, em Santa Catarina, conquistou o selo de Indicação Geográfica (IG), na espécie Denominação de Origem (DO), pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). A qualidade da Maçã Fuji produzida na região é reconhecida devido às características exclusivas e essencialmente ligadas ao meio geográfico, incluindo os fatores naturais e humanos, e o processo de produção desenvolvido há mais de cinco décadas. Maçã Fuji produzida na região fria do brasil, se destaca pelo sabor, beleza e qualidade.

A conquista de Indicação Geográfica destaca que a Maçã Fuji produzida na região de São Joaquim é diferenciada das outras produzidas no País, valorizando sua história e características únicas. Por meio do selo, a Maçã Fuji da região de São Joaquim tem mais potencial de agregar valor econômico e conquistar novos mercados. O registro da IG é dado aos produtos que apresentam uma qualidade única e características do seu local de origem.

O reconhecimento da qualidade da Maçã Fuji da Região de São Joaquim tornou este nome reconhecido nacionalmente, a ponto de garantir ao município o título de Capital Brasileira da Maçã.

O produto apresenta alto grau de adaptabilidade às condições da Região de São Joaquim, resultando em características diferenciadas na qualidade dos frutos quando comparada às demais regiões produtoras.

Os Vinhos de Altitude de Santa Catarina também conquistaram o selo de Indicação Geográfica.

(IG) concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). A qualidade dos vinhos finos produzidos na região é reconhecida devido às características de solo, altitude, clima, variedades de uvas e por técnicas de cultivo.

A conquista de Indicação Geográfica destaca que os Vinhos de Altitude produzidos na região de São Joaquim são diferenciados dos outros produzidos no país, valorizando sua história e características únicas.

Após oito anos de trabalho na organização de informações sobre solo, altitude, clima, tipos de uvas e modo de cultivo, os vinhos de altitude de Santa Catarina conquistaram o selo de Indicação Geográfica (IG). O reconhecimento é para vinhos finos, vinhos nobres, vinhos licorosos, espumante natural, vinho moscatel e o brandy (marca) de Santa Catarina.

Motivados por tradições familiares e paixões pessoais, há três décadas, empreendedores iniciaram a implantação da cadeia produtiva dos vinhos de altitude na Serra catarinense .

O Mel de Melato da Bracatinga – um dos melhores do mundo

O Mel de Mekato de Bracatinga do Planalto Sul Brasileiro, único no mundo, conquistou o selo de Indicação Geográfica (IG), concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). A qualidade do Mel de Melato da Bracatinga produzido na região é reconhecida devido às características geográficas, de clima, fauna, flora e manejo. A Indicação Geográfica conquistada é na modalidade de Denominação de Origem, que considera que as características geográficas (naturais e humanas) dessa região determinam a singularidade e a qualidade do produto.

A conquista do selo de Indicação Geográfica destaca que o Mel de Melato da Bracatinga produzido na região é diferenciado dos outros produzidos no País, valorizando sua história e características únicas.

“O mel de melato é um produto único no mundo, diferenciado e com um valor maior do que o mel floral. Ele é mais escuro justamente porque tem muitos minerais. A sua produção vem crescendo ano a ano, e o mercado está cada vez melhor.

Foto: Aires Mariga / Epagri

Com a concessão do selo de IG, todos saem ganhando, o produtor através da agregação de valor, a região, que é reconhecida e oportuniza o turismo, e o consumidor, que adquire um produto de excelente qualidade e com história.

Para o apicultor e proprietário do Apiário Real, localizado em São Joaquim, Joel de Souza Rosa, a conquista de Indicação Geográfica é recebida com muita alegria. “Essa conquista valoriza ainda mais nosso produto, garantindo que ele é uma iguaria e é único”.

O Mel de Melato da Bracatinga é um tipo diferente de mel. Ele não é produzido pelas abelhas a partir do pólen das flores, mas sim a partir de um resíduo alimentar da cochonilha, que é um inseto que se aloja no caule da bracatinga, árvore nativa da Mata Atlântica. Ele é mais escuro, tem menos açúcares e mais minerais que o similar produzido a partir do pólen. Estudos científicos também apontam propriedades medicinais no produto. Em Santa Catarina, 95% da produção desse mel é exportada. A Alemanha é o principal país comprador.

O Selo Arte está permitindo a cada vez mais produtos catarinenses a conquista do mercado nacional.

Frescal de São Joaquim conquistou o SELO ARTE

A concessão do Selo Arte para o Frescal de São Joaquim, o primeiro produto cárneo a receber a certificação. A entrega oficial do Selo para os proprietários do estabelecimento foi feita pela Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural e pela Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc).

A obtenção do Selo permite aos produtores rurais a comercialização de queijos, embutidos, pescados e mel em todo território nacional. Para ser considerado artesanal, o produto deve ser individualizado, genuíno e manter as características tradicionais, culturais ou regionais. Além disso, deverá ser regulamentado e reconhecido como artesanal pelo Estado de Santa Catarina.

A família Zandonadi foi pioneira na produção do Frescal de São Joaquim, as atividades iniciaram em 1968. Passada de pai para filho, hoje a empresa Frigozan conta com a terceira geração da família para atuar nos negócios.

O Frescal utiliza como matéria-prima a carne bovina salgada e dessecada, oriunda de fornecedores locais. O gosto característico do produto e que lhe confere um sabor único, é dado pela alimentação dos bovinos a base de pastagem do Planalto Serrano, que possui baixas temperaturas e elevada altitude, garantindo a singularidade do alimento.

Queijo serrano de São Joaquim ganha mercado nacional ao receber o Selo Arte

O Queijo Artesanal Serrano produzido pela Queijaria Tio Tácio, em São Joaquim, conquistou tambem o Selo Arte, certificação que permite a comercialização do produto em todo o território brasileiro.

A produção da Queijaria Tio Tácio é um projeto de família e todos se envolvem, seja na ordenha, produção ou comercialização.

Para ser considerado artesanal, o produto deve ser individualizado, genuíno e manter as características tradicionais, culturais ou regionais. Além disso, deverá ser regulamentado e reconhecido como artesanal pelo Estado de Santa Catarina.

São Joaquim é, sem dúvida, uma das cidades mais conhecidas da Serra catarinense. É na Praça Central de São Joaquim que turistas se reúnem quase todos os anos à espera da neve.

Nos Caminhos da Neve existe um lugar que o frio se mostra de forma esplêndida ano todo com sua encantadora beleza com seus campos brancos ao amanhecer enaltece a região.

Em São Joaquim também estão as principais vinícolas da região e os mais belos pomares de maçã e em questão de hospedagens vem crescendo à medida que investidores tem visto o forte potencial turístico que a região tem.