Cão é resgatado pelo Águia 4 após queda em cânion de Bom Jardim da Serra; Veja vídeo

Busca Resgate e salvamento! Neste sábado (23) a equipe do Águia 4 acionada pelo Corpo de Bombeiros foi até Bom Jardim da Serra, para prestar apoio no resgate do cão que caiu no penhasco de 150 m metros no Cânion do Funil.

Após a equipe localizar o animal, um tripulante operacional multimissão realizou a manobra de rapel da aeronave e conseguiu, acessá-lo. Posteriormente o tripulante e o cão foram içados os are lugar seguro.

Toda a operação de resgate durou aproximadamente 3 horas e a missão cumprida com sucesso!

Com informações : PMSC Águia4

Crédito imagens: pmscaguia04