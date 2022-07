Médicos comunicam 4º caso de cura do HIV

Cientistas anunciaram nesta quarta-feira durante a Conferência Internacional de Aids, realizada em Montreal, no Canadá, o quarto caso no mundo de um paciente que entrou em remissão para o HIV, considerado curado. Assim como outros três pacientes anteriores, o homem de 66 anos, que foi diagnosticado com a doença em 1988, recebeu um transplante de medula óssea para tratar um quadro de leucemia de um doador com genética resistente ao vírus que causa a Aids. Os dados foram apresentados no evento pela professora da Divisão de Doenças Infeciosas do City of Hope, centro médico onde foi realizado o procedimento, nos Estados Unidos, Jana Dickter.

“Quando fui diagnosticado com HIV em 1988, como muitos outros, pensei que era uma sentença de morte. Nunca pensei que viveria para ver o dia em que não tivesse mais HIV”, conta o paciente, que optou por permanecer de forma anônima, em comunicado.

Segundo a instituição, o transplante foi realizado há três anos e meio. O paciente vivia com HIV há 31 anos, e foi o mais velho a atingir o status considerado de cura da doença. Os pesquisadores anunciaram a remissão somente depois que o homem permaneceu durante 17 meses sem receber o tratamento antirretroviral e, ainda assim, não voltou a apresentar evidências do vírus no organismo. Ele ganhou o nome de “Paciente City of Hope”, em homenagem ao local onde foi tratado — que, em tradução livre, significa “Cidade da Esperança”.

O doador da medula óssea tinha uma mutação genética rara no receptor das células imunes que o HIV utiliza para atacar o sistema imunológico, o CCR5. Já foi comprovado que essa mutação torna as pessoas resistentes à maioria das cepas de infecção pelo HIV pois bloqueia esse caminho e impede a replicação do vírus no organismo.

Os médicos da City of Hope relatam que, desde que se recuperou do transplante, o paciente não mostrou evidências de possuir o vírus HIV replicante em seu corpo, seja em amostras de sangue ou tecidos.